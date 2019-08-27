HABER /  YEREL

Ekrem İmamoğlu doğruladı bugün İstanbul'da karara bağlanacak olan zamlar

Ekrem İmamoğlu doğruladı bugün İstanbul'da karara bağlanacak olan zamlar

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan taksi, minibüs ve servis araçlarına zamma ilişkin açıklama geldi. Haber doğru zam geliyor.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Temmuz ayında "Ekrem İmamoğlu'na yaptıkları ziyarette 'zam sözü' aldıklarını söylemişti. O zam sözü bugün yapılacak UKOME toplantısında karara bağlanacak. Sadece taksi ücretlerine değil, minibüs ve servis ücretlerine de zam yapılacak. 

Zam haberlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da doğruladı.

Minibüs - Taksi ve servislere zam geliyor

Gündeme ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, zamma ilişkin şunları söyledi:
-"Bugün UKOME toplantımız var. Bu toplantıda arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yürütüyor. Özellikle servis araçları, taksiler ve minibüslerle ilgili... Esnafımızı da düşünen milletimizi de düşünen (ki diğer toplu taşımalar da zam yapmaksızın) bu araçlarla ilgili bugün UKOME'de bir görüşme yapılacak ve bir karara bağlanacak. Vatandaşımız lehine onları da koruyan ama bu işi yapan insanların da işi yapabilme kapasitelerine ve kalitelerine düşürmeyen bir oranda bir zam yapılacak."

Muazzam bir israf var

Ekrem İmamoğlu, belediyedeki makam araçları ve Esenler otogarına ilişkin de açıklama yaptı ve şu bilgileri verdi:

-Araçlar konusunda her gün arkadaşları silkeliyorum. Bu konuda ciddi yol aldık, ne yazık ki muazzam bir israf var. Sizleri de davet edeceğimiz bir buluşmamız olacak.

Tatil konusu yeterince konuşuldu, herkes bir yorum yaptı. Vatandaşlar da bu konuda yorum yapmıştır, biz işimizin başındayız.

Otogar bu hafta teslim ediliyor

(15 Temmuz Demokrasi Otogarı) Bu hafta umuyorum işlemler biter. Bir aksilik olmazsa İBB halka ait bu alanın yönetimini ele alarak işletme yönetimini sağlayacak. Yeni otogar için sektör temsilcileriyle ortak çalışacağız. 15 gün içerisinde tüm malzemelerini boşaltıp bize teslim edeceklerini söylemişler, bu makul süreyi onlara tanıyacağız." 

Vakıflara aktarılan kaynaklara el konuldu
Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kasasından özel vakıflara aktarılan tam 357 milyon liralık bütçeyi de sonlandırlarını açıkladı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
HDP'li Mardin Büyükşehiri ziyaret eden 2 kişi yemek yiyen 790 kişi
Foto Galeri HDP'li Mardin Büyükşehiri ziyaret eden 2 kişi yemek yiyen 790 kişi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sezai Temelli'den kayyımlara sert tepki: Rüşvetin belgesi olurmuş
Sezai Temelli'den kayyımlara sert tepki: Rüşvetin belgesi olurmuş
Fransız haber ajansı AFP duyurdu! PKK Türkiye sınırından çekiliyor
Fransız haber ajansı AFP duyurdu! PKK Türkiye sınırından çekiliyor
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: Bir buçuk ay oldu hala yanıt yok
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: Bir buçuk ay oldu hala yanıt yok
Hilal Kaplan'dan Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! Konuşmazsan adam değilsin!
Hilal Kaplan'dan Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! Konuşmazsan adam değilsin!
Fenerbahçe'de Ben Arfa bombası! Teklif yapıldı haber bekleniyor...
Fenerbahçe'de Ben Arfa bombası! Teklif yapıldı haber bekleniyor...
Erdoğan MAKS-2019 fuarında! Putin ile birlikte son dakika açıklamalar yaptı
Erdoğan MAKS-2019 fuarında! Putin ile birlikte son dakika açıklamalar yaptı
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçelileri çıldırtıyordu! Emenike futbola geri döndü işte yeni takımı
Fenerbahçelileri çıldırtıyordu! Emenike futbola geri döndü işte yeni takımı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kaçıncı yıldönümü 2019
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kaçıncı yıldönümü 2019
Malatya'da korkunç kaza TIR devrildi!
Malatya'da korkunç kaza TIR devrildi!
2019-2020 okula başlama yaşı kaç oldu MEB yeni yönetmelik
2019-2020 okula başlama yaşı kaç oldu MEB yeni yönetmelik
A Milliler Atlas Turnuvası'nda rüzgar estirdi!
A Milliler Atlas Turnuvası'nda rüzgar estirdi!
L&M kaç para oldu güncel sigara fiyatları zam mı geldi?
L&M kaç para oldu güncel sigara fiyatları zam mı geldi?
Yorumlar 26 yorum