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Ekrem İmamoğlu canlı yayını izleyin! Vaatlerini seçim kampanyasında anlatıyor

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 23 Haziran 2019 seçimlerine ilişkin projelerini canlı yayında anlatıyor. İmamoğlu'nun konuşmasını yukardaki playerden izleyebilirsiniz.

YSK, 6 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yenileme kararı almıştı. İmamoğlu'nun açıkladığı kampanyada "Her şey çok güzel olacak" ve "İmamoğlu varsa umut var" sloganları kullanılacak. 

Ekrem İmamoğlu'nun konuşma yaptığı salonda da fona "Her şey güzel olacak görseli" yansıtıldı.

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