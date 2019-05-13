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Ekrem İmamoğlu canım çok sıkkın dedi Gece 3'te paylaştığı video olay oldu

Ekrem İmamoğlu canım çok sıkkın dedi Gece 3'te paylaştığı video olay oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatası YSK kararıyla geri alınan ve 23 Haziran'daki yarış çalışmalara başlayan CHP adayı Ekrem İmamoğlu, dün gece saat 3'te 'canım çok sıkkın' diyerek bir video paylaştı.

Tartışmalı YSK kararıyla yeniden yapılacak İstanbul seçimi için kolları sıvayan CHP adayı Ekrem İmamoğu, dün saat gece 3'te paylaştığı video ile sosyal medyada olay oldu.

Kendisini hırsızlıkla suçlayanları Allah havale ettiğini söyleyen İmamoğlu ''Şu mübarek Ramazan ayında bile yalanla ve iftirayla konuşanları Allah’a havale ediyorum. Bakan olursun, Başbakan olursun, TBMM Başkanı olursun ama neyse'' dile getirdi.

İşte dikkat çeken o paylaşım;

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