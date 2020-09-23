Ekrem İmamoğlu 'bunun gerisinde duramayız' diyerek tepki gösterdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Teşkilatı, 306. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Başkan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.
Florya’daki Başkanlık Konutu’nda gerçekleştirilen ziyarette; Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ile kadın ve erkek personelin yer aldığı bir grup çalışan hazır bulundu.
Yatırım yapmak zorundayız: İtfaiye teşkilatının yeni dönem ve süreçten beklentileri olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Bina yapıları değişiyor, sanayi yapıları değişiyor. Orada kullanılan birtakım sistemler, yöntemler değişiyor. Bütün bu yeniliklere karşın, itfaiyenin de buna hazırlıklı olması şart. Bu bakımdan kendini yenileyen bir mekanizma oluşturmak zorundayız. Buna hizmet etmenizi isteriz. Görevini yapan her arkadaşımızın can güvenliği, yaşam güvenliği bizim için önemli. Buna yatırım yapmak zorundayız.” diye konuştu.
Bunun gerisinde duramayız: Yeni kadro yapılanmasında kadın personel alımına ağırlık vereceklerini vurgulayan İmamoğlu "Kadının da her görevi yapabilecek, -elbette ki bazı istisnalar olabilir- yetenekte ve kabiliyette olduğunu biliyoruz. İyi biliyorsunuz ki; kadın asker de var, pilot da var. ‘Ama itfaiyeci olmaz’ diye bir şey yok. Bu talep varsa toplumdan, -ki olacağına inanıyorum- bu eşitlikçi anlayışımızın, bu teşkilata da yansımasını istiyoruz. Elbette birtakım fiziksel yatırımlar, ihtiyaçlar gerekebilir teşkilatımızın belli noktalarında. Bu gerekeni de yaparız, yapacağız. Bunun gerisinde duramayız, gerisinde kalmayız." dedi.
Gurur duyuyorum: Kadın itfaiyecilerden memnun olduğu belirten İmamoğlu "Belli bir kotada kadın itfaiyeci alımını destekliyorum. Benim inancım; her birime, her ortama olduğu gibi, oraya da ayrı bir seviye, ayrı bir kalite, ayrı bir kimlik katacağına da yürekten inanıyorum. Bunu da destekliyorum. Onun da altını çizeyim. Ama gerçekten sizin üniformanızı gördüğümde, gurur duyuyorum. Çok kimlikli bir alana geldiğimi hissediyorum. Çok disiplinli bir ortamda bulunduğumu hissediyorum." diye konuştu.