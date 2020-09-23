Ekrem İmamoğlu 'bunun gerisinde duramayız' diyerek tepki gösterdi

Bunun gerisinde duramayız: Yeni kadro yapılanmasında kadın personel alımına ağırlık vereceklerini vurgulayan İmamoğlu "Kadının da her görevi yapabilecek, -elbette ki bazı istisnalar olabilir- yetenekte ve kabiliyette olduğunu biliyoruz. İyi biliyorsunuz ki; kadın asker de var, pilot da var. ‘Ama itfaiyeci olmaz’ diye bir şey yok. Bu talep varsa toplumdan, -ki olacağına inanıyorum- bu eşitlikçi anlayışımızın, bu teşkilata da yansımasını istiyoruz. Elbette birtakım fiziksel yatırımlar, ihtiyaçlar gerekebilir teşkilatımızın belli noktalarında. Bu gerekeni de yaparız, yapacağız. Bunun gerisinde duramayız, gerisinde kalmayız." dedi.