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Ekrem İmamoğlu bıçaklanan Göknur Damat'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kanseri yendiği için örnek olarak gösterdiği Göknur Damat, Ekrem imamoğlu'na "Her şey çok güzel olacak" etiketli paylaşım yapıp destek verince bıçaklandı.

Kanser tedavisi gören Göknur Damat, verdiği mücadele nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından örnek gösterilmişti. KOSGEB'ten kredi çeken Göknur Damat makyaj stüdyosu açmış, azmiyle takdir toplamıştı.

Yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen Göknur Damat, 'herşey çok güzel olacak' paylaşımı yapıp, 20 TL de bağışta bulundu. Göknur Damat bağışı ve paylaşımını twitterdan duyurunca hedef oldu. Kanser hastası kız kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Ekrem İmamoğlu genç kızı evinde ziyaret etti.

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