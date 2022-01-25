'Ekrem İmamoğlu balık keyfi yaptı' denilmişti aslı ortaya çıktı! Balıkçı gerçeği açıkladı: Meğer...

İSTANBUL'da dün karla mücadele çalışmaları sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki Balıkçı Kahraman isimli restoranda misafirleriyle yemek yediğini iddia edilmişti. Sosyal medyayı karıştıran iddiayı işletme yetkilisi yalanlayarak gerçeği açıkladı.

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İki gündür İstanbul'da süren kar yağışı ve fırtına nedeniyle megakentte hayat durma noktasına geldi. Etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle yollarda kalanlar evlerine yürüyerek dönmeye çalıştı. Ana arterlerin kilitlendiği saatlerde sosyal medyaya düşen bir fotoğraf ortalığı ayağa kaldırdı. İstanbul'da trafik durma noktasına geldiği akşam saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ailesiyle birlikte Sarıyer'deki bir balıkçıya gittiği iddia edilmişti.



Fotoğraf sosyal medyada hızla yayılırken İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan gelen açıklama da tepki çekmişti. Murat Ongun twitter hesabından "İstanbul’da olağanüstü bir kar yağışı ve olağanüstü bir mücadele var. Böyle zamanlar “trol” ordularının ekmek teknesidir. Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı." ifadelerini kullanmıştı.







Restoran kapalı çıktı, fotoğraf geçmiş zamana ait

Aykırı'dan Beraz Temiz'in görüştüğü Balıkçı Kahraman yetkilileri, iddiaları yalanladı ve fotoğrafın eski tarihli olduğunu açıkladı. Restoran yetkilileri, dün akşam hava koşulları nedeniyle erken saatte kapattıklarını da belirtti. Söz konusu fotoğrafın geçmiş bir zamana ait olduğunu belirten işletme sorumlusu, "Çıkan haberler yalan. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün buraya gelmedi. Fotoğraf geçmiş bir zamana ait. Biz, zaten dün kar yağışından dolayı restoranı erken kapattık." dedi.







Akşam saatlerinde İmamoğlu AKOM'daydı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam AKOM'a giderek açıklamalarda bulundu. "Zor bir akşam geçiyor, bunun farkındayız" diyen İmamoğlu, İstanbul genelinde yoğun bir kar yağışı gözlenmekte olduğunu aktararak "İstanbul'un batı aksında, yani yeni İstanbul Havalimanı'yla başlayan, özellikle Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü üzerinden devam eden bir hatta yoğunlaşan bir fırtınalı kar yağışı var" diyen İmamoğlu, "Şu an itibariyle, yaklaşık 4-5 saattir yoğun bir kar yağışı içerisinde sürüyor. Yoğunlaştığımız yetki alanlarımız var. Özellikle D100 karayolu diye tariflediğimiz, aslında E-5 karayolu diye de bilinen, Avcılar'ın, Beylikdüzü'nün içinden geçen Büyükçekmece'ye doğru devam eden bu hatta yoğun bir sıkışma yaşanıyor. Kar yağışı da etkisini devam ettiriyor. Şu anda orada Esenyurt ve Beylikdüzü Belediye Başkanlıklarıyla yaptığımız görüşmede, kar kalınlığının 50 santimi aştığını ifade ediyorlar" diye konuştu.