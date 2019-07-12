Ekrem İmamoğlu adaylığını ilk dile getiren ismi açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuhaf Dergi için usta sanatçı Zülfü Livaneli'yi kaleme aldı. İmamoğlu, kendisinin belediye başkanlığını ilk dile getiren kişinin Livaneli olduğunu açıkladı.
Ekrem İmamoğlu, Tuhaf Dergi Temmuz sayısı için Zülfü Livaneli’yi yazdı. “Önce İnsan Olmak” başlıklı yazıda üniversitedeki ilk yıllarında Zülfü Livaneli'nin şarkılarının kendisini çok etkilediğini anlatan İmamoğlu, bir de anısını paylaştı.
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde klasik müzik günleri için Livaneli’yi ağırladıkları anımsatarak, “O gece milletin huzurunda, ‘Ekrem İmamoğlu bir gün umarım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olur' dedi.
Bunu dile getiren ilk kişiydi. Tabii benim yüzüm kızardı, mahcup oldum. Livaneli'nin bu hedefi o günden koyması, bize böyle bir ışık tutması, benim için inanılmaz değerliydi” dedi.
Livaneli'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin gizli kahramanı olduğunu da dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti: