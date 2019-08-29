Ekrem İmamoğlu açıkladı İstanbul'da gece metro ulaşımı başlıyor fiyatı farklı olacak

Çift akbil parası alınacak: Gece seyahatinde bir tarife değişikliğinin söz konusu olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Bu saat diliminde ulaşımdan faydalanan yolcular çift tarife basarak gece seyahat etme imkanı olacak. Bir hizmet olarak gördüğümüz için maliyetine bakmaksızın böyle makul bir çözüm bulundu" dedi.