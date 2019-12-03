Ekrem İmamoğlu 27 AB ülkesinin büyükelçileri buluştu samimi görüntüler

Burada görev yapan her büyükelçinin Türkiye için fahri elçiler olduğunu belirten İmamoğlu, “İstanbul’da atılacak güzel adımlar, iyi başlangıçlar, kısa zamanda Türkiye’ye yayılır. Bu başlangıç, pozitif ortam, popülizmden uzak, demokrasi inancı tam süreç, göreceksiniz tümüyle Ortadoğu’ya da etki yaratacaktır. Bu süreç, aynı zamanda Avrupa’yı, dolayısıyla dünyayı da etkileyecektir. Bu sürece ilgi duymaya, etkin rol almaya ve bizlerle beraber sürdürülebilir ilişkiler kurmaya sizleri davet ediyorum” diye konuştu.