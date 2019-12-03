Ekrem İmamoğlu 27 AB ülkesinin büyükelçileri buluştu samimi görüntüler
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’in davetlisi olarak AB üyesi 27 ülkenin büyükelçileriyle bir araya geldi. İmamoğlu'nun büyükelçilerle samimi pozları dikkat çekti.
Göreve başladığı tarihten itibaren orta Avrupa'nın ekonomik gelişmişliği yüksek ülkelerine, özellikle finansman arayışı için ziyaretlerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin büyükelçileriyle buz kez yurt içinde bir araya geldi. Sıcak görüşme sonrası AB’li büyükelçiler, İmamoğlu’yla selfie çekilmeyi ihmal etmedi. İmamoğlu'nun samimi görüntüleri objektiflere yansıdı.
“1963’te AB ile imzaladığımız sürecin 57. yılındayız” diyen İmamoğlu, “O gün doğan bir insan, benden 8 yaş büyük olurdu. Bu süreç, çok uzamıştır ve bir insan ömrü kadar bir zaman dilimine doğru yaklaşmakta” şeklinde ilginç bir yorumda bulundu.
Burada görev yapan her büyükelçinin Türkiye için fahri elçiler olduğunu belirten İmamoğlu, “İstanbul’da atılacak güzel adımlar, iyi başlangıçlar, kısa zamanda Türkiye’ye yayılır. Bu başlangıç, pozitif ortam, popülizmden uzak, demokrasi inancı tam süreç, göreceksiniz tümüyle Ortadoğu’ya da etki yaratacaktır. Bu süreç, aynı zamanda Avrupa’yı, dolayısıyla dünyayı da etkileyecektir. Bu sürece ilgi duymaya, etkin rol almaya ve bizlerle beraber sürdürülebilir ilişkiler kurmaya sizleri davet ediyorum” diye konuştu.
İmamoğlu’na, İBB Genel Sekreter Yardımcıları Şengül Altan Arslan ve Orhan Demir ile Başkan Danışmanı Murat Ongun eşlik etti. Toplantıda ilk konuşmayı, “ev sahibi” sıfatıyla Berger yaptı. Berger’in ardından söz alan İmamoğlu, büyükelçilerle, çeşitli Avrupa şehirlerine yaptığı iş seyahatlerle ilgili bilgiler paylaştı. İmamoğlu, AB ülkeleri ile yapılacak olası iş birliklerine, İstanbul’u bekleyen büyük deprem üzerinden örnek verdi. İmamoğlu, şunları söyledi: