Ekrem İmamoğlu 23 Haziran gecesi yaşananları paylaştı

23 Haziran’da büyük bir seçim zaferine imza atan Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan paylaştığı bir videoda seçim akşamı yaşananları kendi ekibinin kamerasından paylaştı.

Görüntülerde en çok dikkat çeken an, Ekrem İmamoğlu’nun saat 19:15’te AK Partili Binali Yıldırım’ın tebrik açıklamasını izleyişi oldu.

Kazandığının belli olmasının ardından eşi Dilek İmamoğlu’na sarılan Ekrem İmamoğlu daha sonra Beylikdüzü’ne geçerek on binlerce vatandaşa seslenmişti.