Ekranların sevilen yüzü Serap Paköz'den kötü haber! Meme kanserine yakalandı...
Ekranların sevilen ismiydi. Gündüz kuşağının rakipsiz sunucusu Serap Paköz, meme kanseri teşhisi aldığını duyurdu.
11 Mart'ta teşhis konduğunu ve 30 Mart'tan bu yana kemoterapi gördüğünü belirten 60 yaşındaki ünlü sunucu, dökülmeye başlayan saçlarını kazıttığı anları "Bu bir kabulleniş ve özgürleşme" sözleriyle takipçileriyle paylaştı.
KUAFÖR KOLTUĞUNDAN PAYLAŞTI
11 Mart tarihinde teşhis aldığını belirten 60 yaşındaki Paköz, yaşadığı süreci "kuaför koltuğundan" paylaştığı anlamlı bir mesajla sosyal medyada takipçilerine aktardı.