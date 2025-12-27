Ekranlardan tarlaya... Kaan Urgancıoğlu'nun ürünlerine büyük talep
Son dönemde Yargı dizisindeki 'Ilgaz Kaya' rolüyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, artık doğayla iç içe bir hayat yaşıyor. Zamanının çoğunu küçük oğlu Ardıç ile birlikte geçiren Urgancıoğlu, Muğla Akyaka'ya taşınarak sebze ve meyve yetiştirmeye başladı.
Yargı dizisindeki başarılı performansıyla hafızalara kazınan Kaan Urgancıoğlu, şehir hayatını geride bırakıp Muğla Akyaka'da doğayla iç içe yeni yaşamından karelerle dikkat çekiyor. Oyunculuğa ara veren Urgancıoğlu'nun sosyal medyadaki o paylaşımları büyük ilgi gördü.
Leyla ile Mecnun, Acayip Hikayeler, Filinta, Kara Sevda ve son olarak da Yargı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu dizisinin final yapmasıyla birlikte setlere kısa bir mola verdi.
Şimdilerde zamanının tümünü eşi ve minik oğlu Ardıç ile geçirmeye çalışan Urgancıoğlu, şehrin stresinden kaçıp Muğla Akyaka'ya yerleşti.
Bağ bahçe işlerine merak salan ünlü oyuncu meyve-sebze ticareti yapmaya da başladı. Oğlu Ardıç ile birlikte bahçeye giren oyuncu hünnap ve nar yetiştiriyor.