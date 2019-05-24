Ekranlara veda etti! Sürprizlerle dolu Bizim Hikaye final bölümü
Fox Tv'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye 70. bölümüyle ekranlara veda etti. Dünyaca ünlü Shameless dizisinden uyarlama olan Bizim Hikaye dizisinin finalini ise sürprizlerle doluydu.
Başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan'ın rol aldığı Fox'un sevilen dizisi Bizim Hikaye 70. final bölümüyle 23 Mayıs Perşembe akşamı ekrana veda etti. Dünyaca ünlü Shameless dizisinden uyarlanan Bizim Hikaye, iki sezonluk ekran macerasını noktaladı.
Bizim Hikaye'de kalp krizi geçiren Fikri hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran Fikri hayatta ailesine yaptığı kötülüklerle yüzleşmek durumunda kaldı. Ancak hastanede kalbi yeniden çalıştırılan Fikri hayata döndü. Fikri yaşadığı olayın ardından artık bambaşka biri oldu. Ailesine düşkün, çocuklarını seven bir baba olan Fikri, ağabeyi Zihni ile de barıştı. Fikri'nin değişimi herkesi mutlu ederken, ortadan kaybolan Hikmet de yeniden aileye döndü.
Bir süredir sevgili olan Cemil ve Çiçek ise evlendi.
Finalde ise Fikri ailesine büyük bir sürpriz yaparken, onlara apartman aldığını açıkladı. Diğer yandan Barış ve Filiz ise bebeklerine kavuştu.