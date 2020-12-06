Ekranlara geri dönüyor yeni dizisiyle herkesi şaşırtacak! BluTV'den Çağatay Ulusoy açıklaması geldi
Hakan: Muhafız dizisinin final yapmasıyla yeni projesi merak konusu olan Çağatay Ulusoy'un hayranlarını sevindirecek haber geldi.
30 yaşındaki başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, Show TV'de yayınlanan İçerde dizisinin ardından televizyon ekranlarına veda ederek dijital projelerde rol olmaya başlamıştı. Netflix'in Türk yapımı ilk dizisi Hakan: Muhafız'da rol alan genç oyuncu kısa sürede dünyada ses getirmişti.
4 sezon Hakan: Muhafız'da rol alan Çağatay Ulusoy'un projesinin final yapmasıyla yeni adresinin hangi dijital platform olacağı merak konusu olmuştu.
Amazon Prime yapımı Masumiyet Müzesi dizisinde rol alacağı iddia edilirken bambaşka bir platformdan resmi açıklama geldi.
BluTV, yeni dizisini "Bu haberi vermek için daha fazla bekleyemedik. 1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi… Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, BluTV’nin ilk dönem dizisi Yeşilçam, 2021’de sadece BluTV’de" açıklamasıyla duyurdu.