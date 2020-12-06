Ekranlara geri dönüyor yeni dizisiyle herkesi şaşırtacak! BluTV'den Çağatay Ulusoy açıklaması geldi

BluTV, yeni dizisini "Bu haberi vermek için daha fazla bekleyemedik. 1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi… Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, BluTV’nin ilk dönem dizisi Yeşilçam, 2021’de sadece BluTV’de" açıklamasıyla duyurdu.