'Ekranlara geri dönecek misiniz?' sorusuna Mehmet Ali Erbil'den üzen cevap

Sağlık durumundan bahseden ünlü şovmen, şunları söyledi:

"İnsanın başına her şey gelebiliyor bu dünyada. Böyle bakıyorum. Sebat ediyorum, şükrediyorum. Bu hale gelmem bile bir mucize. 'Sadece elimi oynatabileyim' diye dua ediyordum.''