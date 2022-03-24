Ekranlara dönmesi bekleniyorken yeni mesleği şaşırttı işte Arda Kural'ın yeni işi
Bir dönem sağlık sorunları yaşayan ve yeniden ekranlara dönmesi beklenen 40 yaşındaki oyuncu Arda Kural'ın yeni işi belli oldu.
Melis Güvenç’in Youtube'da yayınlanan 'İzleMelis' programına konuk olan Arda Kural yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Bir dönem sağlık sorunları yaşayan ve yeniden ekranlara dönmesi beklenen 40 yaşındaki oyuncu Arda Kural'ın yeni işi belli oldu. Kariyer hayatına Emret Komutanım dizisiyle başlayan ünlü oyuncu, programda arabesk albümü yapmaya hazırlandığını ve kendi yazdığı şarkıları seslendireceğini söyledi.
Bir dönem psikoz teşhisi konan ve 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatan Arda Kural eski sağlığına kavuştu.
İşte Arda Kural'ın yeni projesi: Yaşadığı zor günleri geride bırakan Arda Kural'ın yeni işi duyanları şaşkına çevirdi. Yeni bir proje ile ekranlara dönmesi beklenen ünlü oyuncu albüm hazırlıklarına başladığını açıkladı.
Melis Güvenç’in Youtube kanalının konuğu olan Arda Kural, programda arabesk albümü yapmaya hazırlandığını ve kendi yazdığı şarkıları seslendireceğini söyledi.