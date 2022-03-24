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Ekranlara dönmesi bekleniyorken yeni mesleği şaşırttı işte Arda Kural'ın yeni işi

Ekranlara dönmesi bekleniyorken yeni mesleği şaşırttı işte Arda Kural'ın yeni işi

Bir dönem sağlık sorunları yaşayan ve yeniden ekranlara dönmesi beklenen 40 yaşındaki oyuncu Arda Kural'ın yeni işi belli oldu.

Ekranlara dönmesi bekleniyorken yeni mesleği şaşırttı işte Arda Kural'ın yeni işi

Melis Güvenç’in Youtube'da yayınlanan 'İzleMelis' programına konuk olan Arda Kural yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Bir dönem sağlık sorunları yaşayan ve yeniden ekranlara dönmesi beklenen 40 yaşındaki oyuncu Arda Kural'ın yeni işi belli oldu. Kariyer hayatına Emret Komutanım dizisiyle başlayan ünlü oyuncu, programda arabesk albümü yapmaya hazırlandığını ve kendi yazdığı şarkıları seslendireceğini söyledi.

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Ekranlara dönmesi bekleniyorken yeni mesleği şaşırttı işte Arda Kural'ın yeni işi

Bir dönem psikoz teşhisi konan ve 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatan Arda Kural eski sağlığına kavuştu.

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Ekranlara dönmesi bekleniyorken yeni mesleği şaşırttı işte Arda Kural'ın yeni işi

İşte Arda Kural'ın yeni projesi: Yaşadığı zor günleri geride bırakan Arda Kural'ın yeni işi duyanları şaşkına çevirdi. Yeni bir proje ile ekranlara dönmesi beklenen ünlü oyuncu albüm hazırlıklarına başladığını açıkladı.

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Ekranlara dönmesi bekleniyorken yeni mesleği şaşırttı işte Arda Kural'ın yeni işi

Melis Güvenç’in Youtube kanalının konuğu olan Arda Kural, programda arabesk albümü yapmaya hazırlandığını ve kendi yazdığı şarkıları seslendireceğini söyledi.

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