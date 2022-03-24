Ekranlara dönmesi bekleniyorken yeni mesleği şaşırttı işte Arda Kural'ın yeni işi

Melis Güvenç’in Youtube'da yayınlanan 'İzleMelis' programına konuk olan Arda Kural yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Bir dönem sağlık sorunları yaşayan ve yeniden ekranlara dönmesi beklenen 40 yaşındaki oyuncu Arda Kural'ın yeni işi belli oldu. Kariyer hayatına Emret Komutanım dizisiyle başlayan ünlü oyuncu, programda arabesk albümü yapmaya hazırlandığını ve kendi yazdığı şarkıları seslendireceğini söyledi.