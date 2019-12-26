Ekranlara dönmek isteyen Yaşar Alptekin'den olay itiraf! 'Sevişme sahnesi...'
Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin film galasında ortaya çıktı. Alptekin ekranlara geri dönmek istediğini ve kuralları olduğu söyledi.
Özellikle 1990’lı yıllarda sürekli olarak ekranlarda boy gösteren Yaşar Alptekin yeniden ortaya çıktı. Eski hayatını bırakarak manevi dünyaya ağırlık veren ve hacca giden eski manken galada yaptığı açıklama ile yeniden gündem oldu.
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Yaşar Alptekin, dün akşam Şuursuz Aşk filminin galasında görüntülendi. Alptekin, ekranlara geri dönmek istediğini söyledi.
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Yaşar Alptekin açıklamasında 'İlk üç dört sene karşıydım ama içimde bir aşk varmış. Şimdi oynamak istiyorum ama teklif geliyor. Ben sanatçıyım istenen her rolde oynarım" dedi.
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Yaşar Alptekin, "Kurallarınız var mı?" sorularına ise "Tabii ki de var. Sevişme sahnesi, öpüşme sahnesi, sigara ve alkol sahnelerinde oynamam. Bunlar kesin kurallarım" dedi.
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