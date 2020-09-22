Ekran görüntüsü sızdı! İşte Whatsapp'ın yeni özelliği
WhatsApp pek çok kullanıcısı tarafından talep edilen özellik için harekete geçti.
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bir kez daha platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde. Yeni özellik kullanıcıları heyecanlandırdı.
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Özellikle corona virüs salgını sonrası pek çok iletişim odaklı uygulama gibi kullanım oranı artan WhatsApp'ın platforma entegre edeceği özellik beta sürümünde bulunan bilgiler ile netlik kazanmıştı.
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Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bilgiler ışığında WhatsApp'ın çoklu cihaz desteği özelliğini test etmeye başladığı ortaya çıkmıştı.
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Bugün ise sızan ekran görüntüleri ile bu özelliğin kullanıma girmeye hazır hale geldiği ortaya çıktı.
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