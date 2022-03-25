Ekonomist Atilla Yeşilada'nın yıl sonu dolar kuru tahmini korkuttu kurun patlayacağı tarihi verdi

Ekonomist Atilla Yeşilada, Ukrayna savaşı ve cari açığa dikkat çekerek, "yaz aylarında döviz kuru yeniden patlayacak" iddiasında bulundu. Yeşilada, yıl sonu dolar kuru için 18-20 TL tahmininde bulundu.

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Kur Korumalı Mevduat'ın ilk vade dönüşleri başlarken, ekonomist Atilla Yeşilada bu dönüşleri, kazançları, KKM'nin getirisini ve sistemini yorumladı. Dolar/TL için ise Yeşilada tarih ve seviye verdi.

Yeşilada, şu açıklamaları yaptı: “Ukrayna savaşı, cari açığımızın bize getirdiği yük olmasaydı ve psikolojik olarak insanlarda tedirginlik yaratması olmasaydı belki bu seneyi bu sistemle çıkartabilirdik ama ben artık böyle bir umut görmüyorum. Yani hani eğer Mayıs-Haziran ayında patlamazsa yaz aylarında döviz kuru yeniden patlayacak. TCMB beklenti anketinde katılımcıların yıl sonu dolar kuru tahmini 16,5. Ben bunu aşırı iyimser buluyorum. Benim kafamda daha çok 18 ile 20 arasında bir dolar kuru hedefi var. Ekim'den itibaren duracağı tepe seviyemi o noktadan sonra geçen sefer KKM’yi icat ettiler. Belki şapkada başka tavşan vardır. Şapkada başka tavşan yoksa o zaman döviz kontrolüne geçeceksiniz.

Şu anda programın hayatta kalan, bakın çalışan demiyorum. Hayatta kalan tek ayağı bu KKM ve hükümet o paralar yeniden dövize çevrilirse TCMB rezervlerinin burada oluşacak olan tsunamiyi engelleme yetmeyeceğini da çok iyi biliyor. Dolayısıyla bu bir anlamda bir kötü alışkanlık, uyuşturucu bağımlılığı gibi bir şeye geldi. Maliyeti ne olursa olsun KKM devam ettirilecek ve oradan gelen dövizle de TCMB kaynaklarına giriyor, döviz kuru sürekli müdahale edilerek doların ve hatta euronun değer kazanması engellemeye çalışacak ki vatandaşın KKM’ye geçmesi için ikinci bir teşvik verilsin. Bunlar günlük bağlamda ya da öngörülebilir vadede çalışabilecek programlar ama mesele şu hastalığı değil ağrıyı tedavi ediyorsunuz. Yani vücutta kanser ya da ülser ya da migren ne varsa yayılıyor sonuçta siz enflasyonla başa çıkamadığımız sürece siz daha fazla bütçe açığı fazlası üretemediğiniz sürece siz Türkiye'nin üretimini artırmadığınız sürece bir yerde bu patlayacak"