"Ekonomik sorunlarım var, intiharın eşiğindeyim" demişti! Metin Keçeci'nin son hali yürekleri dağladı...

Bir dönem "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programındaki performanslarıyla geniş kitlelerin sevgisini kazanan oyuncu Metin Keçeci, son aylarda zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda icralık olduğunu açıklayan Keçeci, evini boşaltmak zorunda kaldığını belirtmişti. Konuşma sırasında duygularına hakim olamayan oyuncu, gözyaşları içinde "Artık dayanacak gücüm kalmadı" sözleriyle dikkat çekmiş, hatta "İntiharın eşiğindeyim" ifadelerini kullanmıştı.