Ekonomik kriz Demet Akalın'ı da vurdu! Açtırdığı alkol şişelerini aracına yükledi
Şarkıcı Demet Akalın yakın arkadaşı Esra Balamir'in doğum günü kutlaması sonrası mekan içerisinde açtırdığı alkol şişelerini aracına koydurdu sosyal medyanın diline düştü.
Demet Akalın ile çok yakın arkadaş olan model, şarkıcı, oyuncu ve haber sunucusu Esra Balamir, geçtiğimiz gün 41 yaşına basmanın şerefine arkadaşlarıyla birlikte bir kutlama yaptı.
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Kutlamaya Demet Akalın başta olmak üzere Selin Ciğerci, Özlem Yıldız, Damla Ersubaşı ve Ayşegül Yıldız gibi ünlü isimler de katıldı.
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Kalan içkileri eve götürdü
Çıkışta görüntülenen Akalın, mekanda açtırdığı bitmemiş alkol şişelerini evine götürmek için aracına koydurdu.
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Demet Akalan'ın bu hareketi sosyal medyanın gündemine oturdu "Demet'i de ekonomik kriz vurdu" yorumları yapıldı.
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