Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından, "EKK toplantısında yatırım-üretim-istihdam politikasını daha güçlü şekilde hayata geçirmeye yönelik planları ele aldık" dedi.

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, EKK toplantısının ardından sosyal medya hesabından toplantıya dair açıklama yaptı.

Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Cevdet Yılmaz Başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik.

Toplantıda, istikrar ve güven ekseninde, yatırım, üretim ve istihdam politikalarımızı daha güçlü bir şekilde hayata geçirmeye yönelik gelecek planlarımızı ele aldık."

Toplantıya kimler katıldı?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Şahap Kavcıoğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.