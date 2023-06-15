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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı! Yeni Merkez Bankası Başkanı da katılıyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı! Yeni Merkez Bankası Başkanı da katılıyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya kurul üyesi olmamasına rağmen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katılıyor

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Yeni dönemin ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı saat 10.00'da başladı. Toplantıda ekonomi yönetimi tam kadro yer alıyor. TRT Haber'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katılıyor.

Hafize Gaye Erkan da katılıyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında dikkat çeken bir isim daha hazır bulunuyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da ilk toplantıda yer alıyor. Merkez Bankası Başkanı normalde kurul üyesi değil. 

Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de toplantıda yer aldı.

Toplantıda, Türkiye ekonomisine ilişkin genel görünüm ve beklentiler değerlendirilecek.

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