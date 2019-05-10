Ekmek Teknesi'nin Vefa Efendi'si Semih Ürgün hayatını kaybetti
Kanserle savaşan Ekmek Teknesi'nin Vefa Efendi'si Semih Ürgün, yaşamını yitirdi.
Bir döneme damgasını vuran dizilerinden Ekmek Teknesi'nde Vefa Efendi karakterine canlandıran Semih Ürgün, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.
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Semih Ürgün, bir süredir İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde kanser tedavisi görüyordu.
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Semih Ürgün, İstanbul Kuzguncuk Camii’nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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2002 yılında Ekmek Teknesi dizisiyle izleyici karşısına çıkan Ürgün, dizinin yeni dönemi olarak tanımlanan Heredot Cevdet Saati'nde de rol almıştı.
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