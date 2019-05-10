Ekmek Teknesi'nin Vefa Efendi'si Semih Ürgün hayatını kaybetti

Ekmek Teknesi'nin Vefa Efendi'si Semih Ürgün hayatını kaybetti

Kanserle savaşan Ekmek Teknesi'nin Vefa Efendi'si Semih Ürgün, yaşamını yitirdi.

Ekmek Teknesi'nin Vefa Efendi'si Semih Ürgün hayatını kaybetti - Sayfa 1

Bir döneme damgasını vuran dizilerinden Ekmek Teknesi'nde Vefa Efendi karakterine canlandıran Semih Ürgün, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

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Ekmek Teknesi'nin Vefa Efendi'si Semih Ürgün hayatını kaybetti - Sayfa 2

Semih Ürgün, bir süredir İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde kanser tedavisi görüyordu.

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Ekmek Teknesi'nin Vefa Efendi'si Semih Ürgün hayatını kaybetti - Sayfa 3

Semih Ürgün, İstanbul Kuzguncuk Camii’nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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Ekmek Teknesi'nin Vefa Efendi'si Semih Ürgün hayatını kaybetti - Sayfa 4

2002 yılında Ekmek Teknesi dizisiyle izleyici karşısına çıkan Ürgün, dizinin yeni dönemi olarak tanımlanan Heredot Cevdet Saati'nde de rol almıştı.

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