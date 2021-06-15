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'Ekmek parasına biriyle ol' sözü Esra Erol'u şok etti! 7 çocuğunu bırakıp kaçtı: Başka erkeklerle...

'Ekmek parasına biriyle ol' sözü Esra Erol'u şok etti! 7 çocuğunu bırakıp kaçtı: Başka erkeklerle...

ATV'de yayınlanan Esra Erol programında Ali Biryan, Eşref Timur ve İlknur Biryan olayı izleyenleri hayrete düşürdü.

'Ekmek parasına biriyle ol' sözü Esra Erol'u şok etti! 7 çocuğunu bırakıp kaçtı: Başka erkeklerle...

Esra Erol’da programına TikTok fenomeni İlknur Biryan damga vurdu. Samsun’dan gelen Ali Biryan, 7 çocuğunun annesi İlknur Biryan’ın 24 Mayıs’ta evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek Esra Erol’dan yardım istedi.

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'Ekmek parasına biriyle ol' sözü Esra Erol'u şok etti! 7 çocuğunu bırakıp kaçtı: Başka erkeklerle...

 Canlı yayına telefonla bağlanan İlknur Hanım’ın söyledikleri ise izleyicileri şoke etti.

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'Ekmek parasına biriyle ol' sözü Esra Erol'u şok etti! 7 çocuğunu bırakıp kaçtı: Başka erkeklerle...

Eşini sevdiğini dile getiren Ali Biryan, İlknur Biryan’a geri dön çağrısında bulundu.

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'Ekmek parasına biriyle ol' sözü Esra Erol'u şok etti! 7 çocuğunu bırakıp kaçtı: Başka erkeklerle...

21, 17, 10, 7 ve daha küçük yaşta çocuklarını bırakarak kaçan kadının daha önce de Ankara'ya iki günlüğüne kaçtığı ortaya çıktı.

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