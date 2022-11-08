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EKONOMİ

"Ekmek 7.5 lira olacak" deyip ekledi: 'Ekmek aptal toplumların temel gıdasıdır"

İstanbul'da fiyatı 5 TL olan ekmeğin Aralık ayı gelmeden 7,5 TL'ye çıkacağını açıklayan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" diyerek Türk milletine hakaret etti...

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar canlı yayında ekmeğin maliyetiyle ilgili konuşurken bir anda yaptığı çıkışla millete hakaret etti. Kolivar, "Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul'da 7,5 TL'nin altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı vermezseler ekmeği 7,5 TL yapacağız" dedi.

Ekmek, aptal toplumların temel gıdası

Habertürk TV’de Afşin Yurdakul’un sunduğu HT360 isimli programa katılan Kolivar, “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor” ifadelerini kullandı. 

Japonya ve Norveç'i örnek gösterdi

Yurdakul’un itirazı üzerine bu tezini savunan Kolivar, Japonya, Norveç vb. gelişmiş ülkelerdeki ekmek tüketiminin azlığını göstererek ekmeğin temel gıda maddesi olmadığını savundu. 

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