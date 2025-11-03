Ekim enflasyonu bugün belli oluyor! Ekonomistler de aynı oranda buluştu

EKONOMİSTLER YÜZDE 2.69 ARTACAĞINI TAHMİN EDİYOR

Anadolu Ajansı Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler enflasyonun Ekim'de yüzde 2.69 artacağını tahmin ediyor. Ankete göre; eylül ayında yüzde 33.29 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33.05'e düşmesi de beklentiler arasında.