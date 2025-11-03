BIST 10.972
Ekim enflasyonu bugün belli oluyor! Ekonomistler de aynı oranda buluştu

TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00 itibarıyla açıklayacak. Ekonomistlerin aylık bazda yüzde 2.69 artacağını yıllık bazda ise yüzde 33.05'e düşeceğini tahmin ettikleri rakamlarla birlikte Yeniden Değerleme Oranı da belli olacak. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi, emlak vergisi, trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçları da yurtiçi fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması kadar artırılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da düzenlenecek toplantıyla açıklayacak.

EKONOMİSTLER YÜZDE 2.69 ARTACAĞINI TAHMİN EDİYOR

Anadolu Ajansı Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler enflasyonun Ekim'de yüzde 2.69 artacağını tahmin ediyor. Ankete göre; eylül ayında yüzde 33.29 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33.05'e düşmesi de beklentiler arasında.

VERGİ, HARÇ VE CEZA ZAMLARI NETLEŞECEK

Öte yandan bugün enflasyon verileriyle birlikte Yeniden Değerleme Oranı da belli olacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi, emlak vergisi, trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçları da yurtiçi fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması kadar artırılacak.

