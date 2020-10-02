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Ekim ayı otomobil fiyatları açıklandı en ucuzu 110 bin lira! Bakın hangi markalar zam yaptı

Sıfır otomobil almak isteyenlerin sürekli takip ettiği fiyat listelerini Ekim ayı için otomobil firmaları güncelledi.

Sıfır otomobil fiyatları hemen her ay artış yaşıyor. 2020 yılının son aylarına yaklaşırken firmalar kampanya yapmak yerine fiyat artışına gidiyorlar. Buna rağmen talebin yüksek olmasından dolayı markalar otomobil yetiştiremiyor.

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İşte Ekim ayının en ucuz sıfır otomobilleri

215

Audi A3 Sportback 373.141 lira

315

Citroen C Elysee 179.000 lira

415