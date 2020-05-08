Ejder meyvesi nedir neye iyi geliyor kalbi gençleştiriyor!
Eski çağlarda yaşayan Kızılderililer tarafından enerji kaynağı olarak görülen bu meyvenin kalorisi de oldukça düşüktür ve içerisinde çokça vitamin barındırır. Peki, ejder meyvesinin faydaları nelerdir? İşte son zamanların popüler meyvesi olan ejder meyvesinin faydaları!
Tropik bir meyve olan ejder meyvesi, son dönemde dünyada ve ülkemizde kullanımı yaygınlaşan meyvelerden biri. Ejder meyvesinin kökenleri Meksika, Güney Amerika ve Orta Amerika’ya dayanıyor.
Düşük kalorili yapısıyla diyet listelerinin vazgeçilmezi olan ejder meyvesi, C, B1, B2 ve B3 vitamini ve demir, kalsiyum ve fosfor gibi mineraller bakımından ise oldukça zengindir. Ejder meyvesi ayrıca kalbi gençleştirmede bulunmaz bir nimet. İşte ejder meyvesinin bilinmeyen faydaları!
Kalsiyum kaynağı
Pitayanın içinde kalsiyum da oldukça fazla olduğundan kemiklerin gelişimi ve sağlığı açısından olumlu etkilerde bulunuyor.
Tip 2 diyabete iyi geliyor
Çözülebilir lifler, potasyum ve düşük şeker oranıyla Tip 2 diyabet hastalığının da önemli destekçilerinden oluyor.