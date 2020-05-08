Ejder meyvesi nedir neye iyi geliyor kalbi gençleştiriyor!

Düşük kalorili yapısıyla diyet listelerinin vazgeçilmezi olan ejder meyvesi, C, B1, B2 ve B3 vitamini ve demir, kalsiyum ve fosfor gibi mineraller bakımından ise oldukça zengindir. Ejder meyvesi ayrıca kalbi gençleştirmede bulunmaz bir nimet. İşte ejder meyvesinin bilinmeyen faydaları!