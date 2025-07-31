BIST 10.743
DOLAR 40,59
EURO 46,49
ALTIN 4.303,09
HABER /  GÜNCEL

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı! Son tarih de belli oldu

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı! Son tarih de belli oldu

Ali Yerlikaya son dakika paylaşımında, ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını duyurdu. Tarih 31 Ekim 2025'e uzatıldı.

Abone ol

Eski tip ehliyetlere sahip olan ve belirlenen süre içerisinde yenileyemeyen sürücüleri sevindirecek haber akşam saatlerinde geldi.

Eski tip ehliyetlerin indirimle yenilmesi işlemlerinin, bugün mesai saati bitiminde sona ermesi bekleniyordu. 

Belirlenen süre içerisinde yenilenmeyen eski tip sürücü belgelerinin geçersiz sayılacağı bildirilmişti. 

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI

Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden 'ehliyet yenileme son tarihine' ilişkin açıklamada bulundu. 

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31.12.2024'ün son tarih olarak belirlendiğini anımsatan Bakan Yerlikaya, yaşanan yoğunluk nedeniyle bu sürenin 7 ay uzatılarak 31.07.2025’e çekildiğini duyurdu. 

BAŞVURU SAYILARINI PAYLAŞTI

Bakan Yerlikaya, açıklamalarının devamında aylara göre başvuru sayılarını paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

Ancak;

-18.11.2024’teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaşımız randevusunu iptal etti.

-Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi.

-Yenileme başvurularının %70’i son 3 ayda gerçekleşti.

Aylar itibarıyla başvuru sayıları şöyle:

Ocak: 140.000

Şubat: 82.000

Mart: 84.000

Nisan: 101.000

Mayıs: 270.000

Haziran: 502.000

Temmuz: 1.413.489

Sadece son 2 günde (30-31 Temmuz) 236 bin başvuru alındı.

2 MİLYON 167 BİN 713 SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLENMEDİ

Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesinin yenilenmeyi beklediğinin altını çizen Bakan Ali Yerlikaya, son kez uzatma kararı aldıklarını belirterek, şöyle dedi:

Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin SON KEZ UZATILMASI kararlaştırıldı. ARTIK

UZATMA OLMAYACAK

Son tarih: 31 Ekim 2025

Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım.

 Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakanlar, MİT Başkanı Kalın ile görüştü
Bakanlar, MİT Başkanı Kalın ile görüştü
İsrail'e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tokat gibi yanıt! İşgal planı iddiası...
İsrail'e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tokat gibi yanıt! İşgal planı iddiası...
Özgür Özel - Özlem Gürses diyaloğu sosyal medyada gündem oldu
Özgür Özel - Özlem Gürses diyaloğu sosyal medyada gündem oldu
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes transferi tamam! İşte kasaya girecek rakam
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes transferi tamam! İşte kasaya girecek rakam
Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy yolcu
Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy yolcu
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! Üç aylık dönemde iç borçlanmaya gidilecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! Üç aylık dönemde iç borçlanmaya gidilecek
Hatay'da vincin freni arızalanınca olanlar oldu! 1 ölü, 1 yaralı
Hatay'da vincin freni arızalanınca olanlar oldu! 1 ölü, 1 yaralı
Arazi anlaşmazlığı kavgası çok feci bitti!
Arazi anlaşmazlığı kavgası çok feci bitti!
Gölcük-İzmit arası 28 dakikaya düşecek! Metro hattı için 3 teklif
Gölcük-İzmit arası 28 dakikaya düşecek! Metro hattı için 3 teklif
BBP'de görevden alma kararı
BBP'de görevden alma kararı
Yalova'da "yazlıkçı" gibi davranan kadın hırsızlar yakayı ele verdi
Yalova'da "yazlıkçı" gibi davranan kadın hırsızlar yakayı ele verdi
Türkiye ile Gürcistan arasında 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi
Türkiye ile Gürcistan arasında 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi