Ehliyet yenileme süresi uzatıldı! Son tarih de belli oldu

Ali Yerlikaya son dakika paylaşımında, ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını duyurdu. Tarih 31 Ekim 2025'e uzatıldı.

Abone ol

Eski tip ehliyetlere sahip olan ve belirlenen süre içerisinde yenileyemeyen sürücüleri sevindirecek haber akşam saatlerinde geldi.

Eski tip ehliyetlerin indirimle yenilmesi işlemlerinin, bugün mesai saati bitiminde sona ermesi bekleniyordu.

Belirlenen süre içerisinde yenilenmeyen eski tip sürücü belgelerinin geçersiz sayılacağı bildirilmişti.

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI

Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden 'ehliyet yenileme son tarihine' ilişkin açıklamada bulundu.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31.12.2024'ün son tarih olarak belirlendiğini anımsatan Bakan Yerlikaya, yaşanan yoğunluk nedeniyle bu sürenin 7 ay uzatılarak 31.07.2025’e çekildiğini duyurdu.

BAŞVURU SAYILARINI PAYLAŞTI

Bakan Yerlikaya, açıklamalarının devamında aylara göre başvuru sayılarını paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

Ancak;

-18.11.2024’teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaşımız randevusunu iptal etti.

-Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi.

-Yenileme başvurularının %70’i son 3 ayda gerçekleşti.

Aylar itibarıyla başvuru sayıları şöyle:

Ocak: 140.000

Şubat: 82.000

Mart: 84.000

Nisan: 101.000

Mayıs: 270.000

Haziran: 502.000

Temmuz: 1.413.489

Sadece son 2 günde (30-31 Temmuz) 236 bin başvuru alındı.

2 MİLYON 167 BİN 713 SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLENMEDİ

Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesinin yenilenmeyi beklediğinin altını çizen Bakan Ali Yerlikaya, son kez uzatma kararı aldıklarını belirterek, şöyle dedi:

Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin SON KEZ UZATILMASI kararlaştırıldı. ARTIK

UZATMA OLMAYACAK

Son tarih: 31 Ekim 2025

Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım.

Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim.