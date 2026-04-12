Eğlence mekanına uyuşturucu baskını ünlülere gözaltı... Cem Adrian ve İlker İnanoğlu aranıyor

Beşiktaş’taki 3 ayrı eğlence merkezine yönelik düzenlenen narkotik operasyonunda K-9 köpekleriyle saatlerce arama yapıldı. Aralarında Samet Liçina, Özlem Parlu, Mika Slowana ve eski hakem Elif Karaaslan’ın bulunduğu fenomenler gözaltına alınırken; haklarında gözaltı kararı çıkarılan şarkıcı Cem Adrian ve oyuncu İlker İnanoğlu’nun yurt dışında olduğu saptandı.

İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda, 2 gece kulübünde daha polis araması gerçekleştirildi. Toplamda 3 mekanın denetlendiği baskınlar sırasında magazin dünyasından tanınmış isimler emniyet güçlerince gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde bulunan 2 eğlence mekanı için arama kararı çıkarıldı. Gecenin erken saatlerinde Bebek Mahallesi'nde bulunan bir mekanda arama yapılmıştı. 

K-9 KÖPEKLERİ ARAMA YAPTI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası diğer 2 iş yerinde daha arama yaptı. K-9 köpeklerinin de katıldığı arama, gece saatlerine kadar sürdü. Aranan mekanlardan biri 3 ay önce yine operasyon kapsamında aranmıştı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan fenomenler şu şekilde:

- Samet Liçina

- Özlem Parlu

