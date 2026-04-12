Eğlence mekanına uyuşturucu baskını çok sayıda ünlü isme gözaltı... Cem Adrian ve İlker İnanoğlu aranıyor
Beşiktaş’taki 3 ayrı eğlence merkezine yönelik düzenlenen narkotik operasyonunda K-9 köpekleriyle saatlerce arama yapıldı. Aralarında Samet Liçina, Özlem Parlu, Mika Slowana ve eski hakem Elif Karaaslan’ın bulunduğu ünlü isimler gözaltına alınırken; haklarında gözaltı kararı çıkarılan şarkıcı Cem Adrian ve oyuncu İlker İnanoğlu’nun yurt dışında olduğu saptandı.
İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda, 2 gece kulübünde daha polis araması gerçekleştirildi. Toplamda 3 mekanın denetlendiği baskınlar sırasında magazin dünyasından tanınmış isimler emniyet güçlerince gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
K-9 KÖPEKLERİ ARAMA YAPTI
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası diğer 2 iş yerinde daha arama yaptı. K-9 köpeklerinin de katıldığı arama, gece saatlerine kadar sürdü. Aranan mekanlardan biri 3 ay önce yine operasyon kapsamında aranmıştı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Soruşturma kapsamında gece saatlerinde Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bazı yerlerde arama yapılmıştı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 isim belli oldu. "Kısmetse Olur" isimli programla ünlenen Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 17 kişilik gözaltı listesi şöyle:
- Samet DEMİROK
- Özlem PARLU
- Oğuz SARIPINAR
- Elif KARAARSLAN
- Ali Yaşar KOZ (Kütüphane adlı mekanın işletmecisi)
- Samet Liçina
- Özlem Parlu