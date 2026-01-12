Eğitime 'kar' molası! Yarın hangi illerde okullar tatil edildi?
Valiliklerden kar tatili haberleri gelmeye başladı. Yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle, illerden peş peşe kar tatili haberi geliyor. Bugün birçok ilde okulların tatil edilmesinin ardından yarın için de ilk kar tatili haberi geldi. İşte 13 Ocak kar tatili olan iller...
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından birçok ilde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bugün İstanbul başta olmak üzere birçok ilde okullar tatil edilmişti. Öğrenci ve veliler '13 Ocak hangi illerde okullar tatil?' sorusuna yanıt arıyor. Yarın için kar tatili haberleri ise gelmeye başladı. İşte 13 Ocak kar tatili olan iller...
TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL
Tunceli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime salı günü de ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan, 13 Ocak Salı günü, il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.