Eğitime kar molası! Birçok ilde eğitime ara verildi
Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Batman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şırnak, Şanlıurfa, Malatya ve Van’da eğitim-öğretimi olumsuz etkiledi. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
5 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından buzlanma ve don gibi olumsuz hava koşulları devam ediyor.
Bu kapsamda, Kulp, Sur, Ergani, Hani ve Lice ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullar ile Hani'de bir ve Lice'nin kırsal mahallelerinde bulunan iki okulda yarın eğitime ara verildi.