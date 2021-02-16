Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği illerimiz
Kar yağışının tüm yurtta etkisini artırması sonrası tatil haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Kar yağışının etkili olduğu İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çorum, Samsun, Karabük, Bartın, Düzce, Kocaeli ve Trabzon'da okullar tatil edildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verildiğini, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin de izinli sayılacağını bildirdi.
BURSA
Bursa ve Balıkesir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın bazı ilçelerde yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle, Büyükorhan, Gemlik, İnegöl, İznik, Keles, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerindeki resmi ve özel okullar, anaokulları ile eğitim rehabilitasyon merkezlerindeki yüz yüze eğitime yarın için ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, eğitime, uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği belirtildi.
BALIKESİR
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle Altıeylül ve Karesi ilçelerindeki yaygın eğitim kursları, özel kurslar, bütün okullar, gündüz bakım evleri, kreşler ve çocuk kulüplerinin eğitim ve faaliyetlerine 1 gün ara verildiği belirtilerek şunlar ifade edildi:
"Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Gömeç, Gönen, Edremit, Erdek ve Manyas dışındaki 12 ilçemizde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi/özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlama faaliyetinin 1 gün daha ertelenmesine ve 17 Şubat Çarşamba günü bu okullarımızda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi."
Açıklamada ayrıca, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ÇORUM
Çorum'da yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime 2 gün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının devam edeceği belirtildi.
İl Hıfzıssıhha Kurulunun yüz yüze eğitime başlayan taşımalı okullarda eğitime ara verilmesine karar verdiği bildirilen açıklamada, "Devam eden kar yağışı sebebiyle ilimiz merkezinde 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim için açılan ve taşımalı eğitim yapan taşıma merkezi okullarına servis ile gelen öğrencilere yönelik 16 ve 17 Şubat'ta 2 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personelin de 2 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.