Eğitimci Namzi Arıkan ve şoförünü öldüren kişi yakalandı Katil zanlısının ön ifadesi ortaya çıktı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde bulunan Fen Bilimleri Dershaneleri'nin kurucusu Nazmi Arıkan’ın çiftliğinde olay meydana geldi. Gece geç saatlerde çiftliğe gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker bıçaklı saldırıya uğradı.

Defalarca bıçak darbesi alan Arıkan ve Eker olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çiftlik çalışanlarının Arıkan ve Eker’in cansız bedenlerini bulmalarının ardından olay jandarma ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, geniş güvenlik önlemleri alarak bölgede çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ederken Nazmi Arıkan ve Şerif Eker’in cansız bedenleri Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çanakkale JASAT ekipleri yaptıkları araştırmalar neticesinde 45 yaşlarında şüpheli bir şahsı sabaha karşı İstanbul'da yakaladı. Gözaltına alınan zanlının sorgusu Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığında devam ederken, vefat edenlerin cansız bedenleri ise otopsi için Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna getirildi. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılı bekleyişi hastane önünde devam ediyor.

Neden öldürüldü?

Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Detayları CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ aktardı. Uludağ'ın değerlendirmeleri şöyle; Eğitim camiasını gerçekten derinden sarsan bir cinayet bu. Eğitim camiasını üzen bir olaydı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı dün itibarıyla yoğun bir çalışma başlatmıştı. Ve Nazmi Arıkan ile şoförünü öldüren zanlı U.A. İstanbul Etiler'de gizlendiği adresinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlı Çanakkale'ye götürüldü ve şu an sorgulanıyor.

Dershane işletmeciliği konusunda anlaşmazlık var

Ön bir ifadesi var. Nazmi Arıkan ile katil zanlısı arasında dershane işletmeciliği konusunda daha önceden oluşan anlaşma olduğu ve daha sonra bu anlaşmanın bozulduğu ve katil zanlısı da bu anlaşmayı husumete dönüştürdü. Ve daha sonrasında bu noktaya geldiği yönünde bilgiler var. Tabi ayrıntılı bilgiler de bu soruşturmanın tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak. Nazmi Arıkan'ın tanıdığı bir isim. İddiaya göre; tehdit alındığı bir yönünde bilgiler var.

Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cenazeleri, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinden alınıp Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Nazmi Arıkan'ın oğlu Kurtuluş Arıkan ve yakınlarının morg önündeki bekleyişleri sürüyor.