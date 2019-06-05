Ege'nin can damarından zehir akıyor

Vakfın 1995 yılında Gediz'deki kum ocakları tahribatlarını ve kirliliği önlemek için kurulduğuna vurgu yapan Kilimcigöldelioğlu, kum ocakları tahribatlarını önlediklerini ve kuruldukları yıldan itibaren de Gediz'deki kirlilikle yakından ilgilendiklerini söyledi.