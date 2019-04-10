Efsanelere konu olan Giresun Adası için dikkat çeken rapor

Karadeniz'de yer alan iki adadan biri olan ve 40 bin metrekare alanı ile Akdeniz Defnesi ve Yalancı Akasya başta olmak üzere 71 tür doğal otsu ve odunsu bitki türü ile karabatak ve martıların doğal olarak ürediği doğal ve arkeolojik sit alanı Giresun Adası'nın Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınması için çalışma başlatılmıştı. Ada'nın doğal, kültürel, flora ve fauna ile canlı türlerinin özelliklerinin yer aldığı rapor, UNESCO'ya sunuldu. Giresun Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kıyıdan 1,6 kilometre uzaklıkta yer alan ve hakkında birçok efsanelerin anlatıldığı, Amozanların ve birçok kavmin yaşadığı ada için ayrıntılı rapor hazırladı. Mitolojide, Kaptan Yason önderliğindeki Argonotlar'ın Herkül ile birlikte altın postu aramak için geldiği, ‘Aretias, Nesos ve Khalkeritis’ isimleriyle de anılan adanın doğal, kültürel, flora ve canlı türlerinin özelliklerinin yer aldığı hazırlanan rapor, UNESCO'ya sunuldu.