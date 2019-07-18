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Efsane proje tanıtıldı Elon Musk insan beynini bilgisayara bağlayarak tarihe geçecek

Efsane proje tanıtıldı Elon Musk insan beynini bilgisayara bağlayarak tarihe geçecek

SpaceX’in kurucusu ve Tesla'nın sahibi olan Elon Musk, 2016 yılında kurduğu NeuraLink adlı şirketinin ilk projesini duyurdu. Projeye göre, insan beynine bir çip yerleştirilerek bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurulacak.

Efsane proje tanıtıldı Elon Musk insan beynini bilgisayara bağlayarak tarihe geçecek - Sayfa 1

İnsanlar üzerinde deneylere başlayabilmek için düzenleyici kuruluşlara başvuruda bulunduğunu belirten Musk, bu izni aldıktan sonra tarihi bir proje ile bilim dünyasına damga vuracak. İnsan beyni ile bilgisayarlar arasında bağlantı kuracak olan Musk, çığır açan projenin ilk denemelerini 2020 yılında yapacaklarını duyurdu.

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Efsane proje tanıtıldı Elon Musk insan beynini bilgisayara bağlayarak tarihe geçecek - Sayfa 2

2016 kurduğu Neuralink'in himayesinde gerçekleştireceği proje için önceki gün bir lansman gerçekleştiren Musk, insan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlarla bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma gibi bir hedefleri oluğunu açıkladı. 

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Efsane proje tanıtıldı Elon Musk insan beynini bilgisayara bağlayarak tarihe geçecek - Sayfa 3

Beyin gücüyle bilgisayar kontrol edilebilecek: Ayrıca Musk, maymunlar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda bilgisayarların beyin gücüyle kontrol edilmesini başardıklarını belirtti.

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Efsane proje tanıtıldı Elon Musk insan beynini bilgisayara bağlayarak tarihe geçecek - Sayfa 4

Cihazı kullanacak olanlar: Musk ayrıca cihazı kullanacak olanların zaman içerisinde yapay zeka ile simbiyotik bir beyne sahip olacağını savundu.

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