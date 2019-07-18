Efsane proje tanıtıldı Elon Musk insan beynini bilgisayara bağlayarak tarihe geçecek

İnsanlar üzerinde deneylere başlayabilmek için düzenleyici kuruluşlara başvuruda bulunduğunu belirten Musk, bu izni aldıktan sonra tarihi bir proje ile bilim dünyasına damga vuracak. İnsan beyni ile bilgisayarlar arasında bağlantı kuracak olan Musk, çığır açan projenin ilk denemelerini 2020 yılında yapacaklarını duyurdu.