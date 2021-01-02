Efsane oyuncu Fatma Girik'ten olay açıklamalar: Kimsenin bikinisini türbanını ayıplamam
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Fatma Girik, son günlerde gündeme gelen başörtüsü tartışmasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Efsane oyuncu, "Ben üçkağıtçılığı, yalanı dolanı ayıplarım, kimsenin bikinisini türbanını ayıplamam." ifadelerini kullandı.
Selda Bağcan'ın "Ben sol muhafazakarım, açık giyinmeyi ayıp buluyorum" şeklindeki yorumunu değerlendiren Fatma Girik, "Ben hayatta; insanların açın halinden anlamamasını, üçkağıtçılığı, yalanı dolanı ayıplarım. Kimsenin bikinisini türbanını ayıplamam" diye konuştu.
"Milletin türbanını, kıyafetini konuşmak biz sanatçılara düşmez"
Fatma Girik, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtladı.
Selda Bağcan'ın "Ben sol muhafazakarım, açık giyinmeyi ayıp buluyorum" şeklindeki yorumuna ilişkin olarak değerlendirmesi sorulan Girik, kişiler üzerinden konuşmayı, polemiğe girmeyi sevmediğini söyledi.
Ünlü oyuncu, "Kaldı ki çok değerli bir sanatçı. Sanatçı; sanat konuşmalı, halkı konuşmalı. Milletin türbanını, kıyafetini konuşmak biz sanatçılara düşmez" yorumunu yaptı.