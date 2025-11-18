BIST 10.747
Efsane otomobil tarihe karıştı! 27 yıllık serüven sona erdi

Otomotiv devi Ford’un en çok satan modellerinden olan Focus için yolun sonu resmen geldi. Son Ford Focus’un 15 Kasım itibarıyla üretim bandından indirildiği açıklandı. Efsane model tarihe karıştı.

Almanya’daki fabrikada üretilen son Ford Focus’un 15 Kasım itibarıyla üretim bandından indirildiği açıklandı. 1998’den bu yana milyonlarca satış rakamına ulaşan model, serüvenine veda etmiş oldu.

2022’de Mondeo’nun, 2023’te ise Fiesta’nın üretimi sona ermişti. Focus’un üretiminin durdurulmasıyla birlikte, popüler model üçlüsü tamamen tarihe karışmış oldu.

TÜRKİYE'DE DE EN ÇOK SATAN MODELLERDEN

1998’de piyasaya çıktığından beri Türkiye’de de büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşan Focus, rekabetin önemli aktörlerinden biri olarak öne çıktı.

Autocar’da yer alan habere göre, Ford Focus ismi tamamen rafa kalkmış olmayabilir. İddialara göre Ford, 2027 yılında Focus adını bu kez bir SUV modeliyle geri getirecek. İspanya’da üretileceği belirtilen yeni SUV Focus’un boyutlarının Kuga ile benzer olacağı iddia ediliyor.

