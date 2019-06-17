Efsane kaleci Peter Schmeichel ikinci kez evlendi

Efsane kaleci Peter Schmeichel ikinci kez evlendi

Danimarkalı efsane Peter Schmeichel, 55 yaşında Laura von Lindholm ile ikinci evliliğini yaptı.

Efsane kaleci Peter Schmeichel ikinci kez evlendi - Sayfa 1

1991 - 1999 yılları arasında Manchester United takımının kaleciliğini yapan, defalarca Premier League ve İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşayan Peter Schmeichel (55) Laura von Lindholm'ün (46) ile evlendi. 

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Efsane kaleci Peter Schmeichel ikinci kez evlendi - Sayfa 2

Çiftin nikahına 200'den fazla davetli katıldı. Eski karısı Bente'den boşanan Danimarkalı kaleci, 2014'ten bu yana von Lindholm ile beraberdi ve ikilinin bir ayrılık süreçleri oldu.

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Efsane kaleci Peter Schmeichel ikinci kez evlendi - Sayfa 3

2017'de tekrar bir araya gelen çift evlilik kararı aldı.

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Efsane kaleci Peter Schmeichel ikinci kez evlendi - Sayfa 4

2013'te 31 yıllık evliliğini bitiren Schmeichel'ın iki çocuğu bulunuyor.

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