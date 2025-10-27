Efsane isim Kadir İnanır görüntülendi! Son haline yorum yağdı...
Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır, geçirdiği inme sonrası aylar süren tedavi sürecinin ardından ilk kez görüntülendi. Ünlü oyuncunun son haline yorum yağdı.
Uzun bir aradan sonra objektiflere yansıyan usta oyuncunun gülümseyen ve keyifli hali dikkat çekti. Fizik tedavi sürecine devam eden İnanır'ın moralli görünümü sevenlerini sevindirdi.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır (76), mart ayında geçirdiği inme nedeniyle bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun bakımda dört ay süren tedavisinin ardından sağlık durumu istikrarlı hale gelen sanatçı, daha sonra normal servise alınarak taburcu edilmişti.
UZUN SÜRELİ FİZİK TEDAVİ SÜRECİ
Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından yaklaşık beş aydır fizik tedavi gören İnanır, vücudunun hareket kabiliyetini yeniden kazanmak için yoğun bir program uyguluyor. Tedavi sürecinde gösterdiği kararlılık ve güçlü duruş, hem yakın çevresinden hem de sevenlerinden büyük takdir topluyor.