Efsane futbolcudan Osimhen için transfer iddiası: Teklif yapılırsa yüzde 100 gelecek
Manchester United'ın efsane futbolcusu Rio Ferdinand, "Osimhen, Manchester United onu istediği anda gelecektir." ifadelerini kullandı.
Manchester United'ın efsane futbolcusu Rio Ferdinand, İngiliz ekibinin Victor Osimhen'i transfer etmesi gerektiğini savundu.
Rio Ferdinand, kendi podcast programında yaptığı açıklamalarla Galatasaraylı taraftarları endişelendirecek bir iddiayı ortaya attı.
"MANCHESTER İSTEDİĞİ ANDA GELECEKTİR"
United efsanesi, Kırmızı Şeytanlar’ın bir forvete ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Osimhen, Manchester United onu istediği anda gelecektir.
Manchester United ona bir teklifle gittiğinde yüzde 100 eminim ki buraya gelecek" ifadelerini kullandı.