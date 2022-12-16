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Efsane futbolcu Ronaldinho 2 sevgilisiyle aynı evde yaşıyor! İkisiyle birden evlenecek

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Efsane futbolcu Ronaldinho 2 sevgilisiyle aynı evde yaşıyor! İkisiyle birden evlenecek

Dünya futbolunun en yetenekli oyuncularından biri olan Brezilyalı Ronaldinho'nun iki sevgilisiyle 5 milyon Sterlinlik malikanede birlikte yaşadığı iddia edildi.

Efsane futbolcu Ronaldinho 2 sevgilisiyle aynı evde yaşıyor! İkisiyle birden evlenecek

Brezilya ve dünya futbolunun en yetenekli oyuncularından birisi olarak gösterilen ve Barcelona'da oynadığı dönem ortalğı kasıp kavuran Ronaldinho, futbolu bıraktıktan sonra da adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Bir dönem yasalarla başı derde giren Ronaldinho, şimdilerde ise bambaşka bir iddia ele gündemde...

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Efsane futbolcu Ronaldinho 2 sevgilisiyle aynı evde yaşıyor! İkisiyle birden evlenecek

Goal'de yer alan habere göre; Brezilyalı efsane Ronaldinho, sevgilileri Priscilla Coelho ve Beatriz Souza ile aynı evde yaşıyor ve çifte nikaha hazırlanıyor. 

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Efsane futbolcu Ronaldinho 2 sevgilisiyle aynı evde yaşıyor! İkisiyle birden evlenecek

Ronaldinho, sevgilileri Priscilla Coelho ve Beatriz Souza ile Rio de Janeiro'da 5 milyon sterlinlik malikanesinde yaşıyor.

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Efsane futbolcu Ronaldinho 2 sevgilisiyle aynı evde yaşıyor! İkisiyle birden evlenecek

Ronaldinho, bu durumu yalanlasa da, Priscilla'nın annesi Maria Aldenice dos Santos, yaşananları doğruladı.

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