Efsane futbolcu Ronaldinho 2 sevgilisiyle aynı evde yaşıyor! İkisiyle birden evlenecek

Brezilya ve dünya futbolunun en yetenekli oyuncularından birisi olarak gösterilen ve Barcelona'da oynadığı dönem ortalğı kasıp kavuran Ronaldinho, futbolu bıraktıktan sonra da adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Bir dönem yasalarla başı derde giren Ronaldinho, şimdilerde ise bambaşka bir iddia ele gündemde...