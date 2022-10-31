Efsane dizide CZN Burak’a gönderme yapıldı: ‘’Ya ne yapıyorsunuz siz ya?’’
Sosyal medya fenomeni olan ve zincir restoranların sahibi CZN Burak’a efsane diziden gönderme yapıldı. Sevilen dizi ‘Leyla ile Mecnun’da mutfak sahnesinde CZN Burak taklidi yapıldı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Ekranların sevilen dizisi ‘Leyla ile Mecnun’da, CZN Burak olarak tanınan zincir restoranlar sahibi Burak Özdemir’e gönderme yapıldı. Mecnun ve 'İsmail Abi' karakteri mutfakta menemen yaparken, CZN Burak gibi hareketler yaptı. O sırada mutfağa giren başka bir karakter ise "Ya ne yapıyorsunuz siz? İçeride yemek bekliyorlar" sözleriyle ikiliyi durdurdu.
Yıllardır seyircinin gönlünden düşmeyen dizi Leyla ile Mecnun’da CZN Burak göndermesi sosyal medya gündemine oturdu.
Leyla ile Mecnun dizisi dijital platformda ekranlara geliyor. Başrollerinde Ali Atay, Deniz Işın, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Köksal Engür ve Osman Sonant yer alıyor.
Dizide mutfak sahnesinde CZN Burak’ın taklidi yapıldı. Taklit kısa süre içinde sosyal medyada konuşulmaya başlandı.