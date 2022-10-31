Efsane dizide CZN Burak’a gönderme yapıldı: ‘’Ya ne yapıyorsunuz siz ya?’’

Ekranların sevilen dizisi ‘Leyla ile Mecnun’da, CZN Burak olarak tanınan zincir restoranlar sahibi Burak Özdemir’e gönderme yapıldı. Mecnun ve 'İsmail Abi' karakteri mutfakta menemen yaparken, CZN Burak gibi hareketler yaptı. O sırada mutfağa giren başka bir karakter ise "Ya ne yapıyorsunuz siz? İçeride yemek bekliyorlar" sözleriyle ikiliyi durdurdu.