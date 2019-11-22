Efsane cuma indirimleri 2019 kaç gün sürecek Kara cuma bitiş tarihi

Black Friday kapsamında Efsane Cuma indirimi yapan markalar hangisi: Black Friday indirimine onlarca mağaza ve markalar dahil oldu. Bunların başında Hepsiburada, Gittigidiyor, Trendyol, Mediamarkt, Teknosa, İdefix, IKEA, Vivense, Watsons, Ayakkabı Dünyası, Boyner, Zara, HM, Nike Steam, Gratis, Teknosa gibi büyük markalar gelmektedir. Bunların yanında daha onlarca marka ve mağaza Black Friday indirimi yapıyor.