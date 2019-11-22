Efsane cuma indirimleri 2019 kaç gün sürecek Kara cuma bitiş tarihi
Alışveriş çılgınlarının büyük bir heyecanla başladığı Kara cuma diğer adıyla Efsane Cuma indirimleri başladı. Efsane cuma indirimleri 22 Kasım'da başladı ve 26 Kasım'a kadar devam edecek. Peki Efsane cuma inirimi yapan markalar hangisi? İşte Balck Friday indirimi yapan tüm markalar
Sabırsızlıkla beklenen Kara Cuma indirimleri başladı. Alışveriş çılgınları senede sadece 5 gün süren Efsane Cuma indirimlerine kavuştu. Black Friday 22 Kasım'da başladı ve 26 Kasım'a kadar devam edecek. Efsane cuma indirim kampanyasına katılan 10'larca büyük marka var. Teknosa, Trendyol, Hepsiburada, Zara, Nike, Gratis, Morhipo Black Friday indirimi yapan markalardan sadece birkaçı...
Black Friday kapsamında Efsane Cuma indirimi yapan markalar hangisi: Black Friday indirimine onlarca mağaza ve markalar dahil oldu. Bunların başında Hepsiburada, Gittigidiyor, Trendyol, Mediamarkt, Teknosa, İdefix, IKEA, Vivense, Watsons, Ayakkabı Dünyası, Boyner, Zara, HM, Nike Steam, Gratis, Teknosa gibi büyük markalar gelmektedir. Bunların yanında daha onlarca marka ve mağaza Black Friday indirimi yapıyor.
Trendyol: Efsane indirim günler'e 25 Kasım saat 00:00'da başlıyor. 5 gün sürecek Black Friday indirimlerinde cep telefonundan bilgisayara, beyaz eşyadan kozmetiğe, giyimden ayakkabıya, süpermarket ürünlerinden mobilyaya ve aklınıza gelebilecek yüz binlerce üründe geçerli olacak.
Zara: Zara Black Friday 2019 indirimleri 22 Kasım Perşembe gecesi saat 22:00 den sonra başlayacak. Zara, Zara Home, Bershka, Oysho, Stradiverius, Pull and Bear, gibi mağazalarda %50’ye varan indirimler ile beğenip almak istediğiniz her şey için şimdi tam sırası.