Edvina Sponza'dan ayrılan İbrahim Kutluay ihanet iddialarına bakın ne dedi! Yasak aşk için Demet Şener'i boşamıştı
İbrahim Kutluay, Edvina Sponza için iki çocuğunun annesi olan Demet Şener'den boşanmıştı. İlişkileri hakkında ihanet iddiaları ortaya çıkınca Kutluay'dan yanıt geldi.
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, 2018'de Demet Şener ile olan evliliğini bitirmişti. Kutluay, evliyken ilişki yaşadığının ortaya çıkmasının ardından Edvina Sponza ile artık gizlenmeme kararı almıştı.
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İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza magazin gündeminde aşk dolu pozlarıyla sıkça haber olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Kutluay'ın "Edvina ile ayrıldık" sözleri sonrası gazetecilerden, "Ciddi misiniz?" karşılığını almıştı.
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Kutluay, "İlk ayrılmamız değil. Birçok kez ayrılıp barıştık ama artık bir daha barışacağımızı sanmıyorum" diyerek, ilişkilerine son verdiklerini söylemişti.
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Edvina Sponza ile yıllar süren ilişkisi sona eren eski basketbolcu İbrahim Kutluay ortaya çıkan ihanet iddialarına yanıt verdi.
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