Ediz Hun Fatma Girik'in cenazesinde tabutunu öperek veda etti! Nuri Alço'dan ağlatan veda mesajı
Fatma Girik'in kar nedeniyle ertelenen cenaze ve anma töreni programında Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun, Girik'in tabutunu öperek veda etti. Öte yandan Nuri Alço'nun açıklaması Fatma Girik'in sevenlerini hüzne boğdu.
Fatma Girik'in vefatının ardından yoğun kar yağışının yarattığı olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen cenaze ve anöma töreni programı bugün gerçekleştirildi. 24 Ocak 2022 Pazartesi günü, tedavi gördüğü İstanbul Etiler'deki özel hastanede Covid-19'a bağlı gelişen zatürre sonucu çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşama veda eden Fatma Girik için Cemal Reşit Rey'de anma töreni düzenlendi. Törene katılan Ediz Hun, konuşmasını yaptıktan sonra gözyaşları içinde Girik'in Türk Bayrağı'na sarılı tabutunu öperek dostuna veda etti.
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Fatma Girik, pazartesi günü koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Yeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için Şişli Belediyesi Başkanlık binasında ve Cemal Reşit Rey'de birer tören düzenlendi.
Eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için Şişli Belediyesi başkanlık binasında ve Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Fatma Girik'in naaşı Muğla'nın Bodrum ilçesine götürüldü.
Ediz Hun: İnanın en yakınlarından biriyim, büyük bir kayıptır
Ünlü isimlerin katıldığı törende sahneye çıkan usta oyuncu Ediz Hun, konuşmasından "Dürüsttü, mertti! İnsanın gerçek gücü sıçrayışlarda değil sarsılmaz duruştadır! Böyle bir kadındı. İnanın en yakınlarından biriyim, büyük bir kayıptır" ifadelerini kullandı.