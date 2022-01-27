Ediz Hun Fatma Girik'in cenazesinde tabutunu öperek veda etti! Nuri Alço'dan ağlatan veda mesajı

Ediz Hun: İnanın en yakınlarından biriyim, büyük bir kayıptır

Ünlü isimlerin katıldığı törende sahneye çıkan usta oyuncu Ediz Hun, konuşmasından "Dürüsttü, mertti! İnsanın gerçek gücü sıçrayışlarda değil sarsılmaz duruştadır! Böyle bir kadındı. İnanın en yakınlarından biriyim, büyük bir kayıptır" ifadelerini kullandı.