Edis'ten Zeynep Bastık ile yaptıkları seksi dans için ilk açıklama: Çok üzgünüm
Şarkıcı Edis, geçtiğimiz günlerde Zeynep Bastık’la yaptıkları, haftalarca konuşulan dansı hakkında ilk kez konuştu; “Önce söyleyenlere gülüp geçtim ama sonrasında üzüldüm" ifadelerini kullandı.
Edis, geçtiğimiz günlerde Zeynep Bastık’la olay olan ve haftalarca konuşulan dansı hakkında ilk kez Show TV'de yayınlanan 'Pazar Sürprizi'ne konuştu. Konuyla ilgili ilk kez konuşan şarkıcı, "Her şeyden önce biz Zeynep’le aileyiz. Zeynep benim kardeşim, eşi menajerim... Önce söyleyenlere gülüp geçtim ama sonrasında üzüldüm " ifadelerini kullandı.
Ünlü popçu Edis, meslektaşı Zeynep Bastık ile sosyal medyanın gündemine oturan dans videosuyla ilgili sessizliğini Ömür Sabuncuoğlu'na bozdu.
Meslektaşı Zeynep Bastık'la yaptığı dansla ilgili ilk kez bu kadar net ve açık konuşan ünlü popçu, "Her şeyden önce biz Zeynep'le aileyiz. Zeynep benim kardeşim, eşi (Tolga Akış) menajerim" dedi ve şöyle devam etti:
“Dansa gelince o baş başayken yapılan bir dans değildi. Orası bir sahne ve bizi izleyen 300 kişi var. Biz bir performans sergiliyoruz ve Zeynep’in şarkısını canlandırıyoruz.